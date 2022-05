Cours de couture à la Maison du Textile à Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand Fresnoy-le-Grand Catégories d’évènement: 02230

Fresnoy-le-Grand 02230 Les cours de couture reprennent au mois de juin à La Maison du Textile à Fresnoy-le-Grand animés par une couturière professionnelle.

Le temps d’un après-midi venez partager un moment d’échange et de convivialité autour d’un atelier de couture.

Samedi 11, jeudi 16, samedi 25 et jeudi 30 juin. Inscrivez-vous dès maintenant et venez avec votre machine à coudre !

Tarif : 20 euros la séance de 14h à 17h.

