Cours de conversation française

Cours de conversation française, 13 octobre 2022, . Cours de conversation française

2022-10-13 18:30:00 18:30:00 – 2022-06-29 20:00:00 20:00:00 L’association Criou livres, partenaire de la médiathèque de Samoëns propose un cours de conversation française pour les étrangers désireux d’améliorer leur français, tous les mercredis hors vacances scolaires, de 18h30 à 20h.

Inscription sur place. dernière mise à jour : 2021-11-25 par Office de Tourisme de Samoëns

Détails Autres Lieu Adresse lieuville