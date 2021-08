Genève Pavillon Doré,école des Cropettes Genève Cours de conduite cyclistes pour adultes – niveaux débutant, moyen et avancé Pavillon Doré,école des Cropettes Genève Catégorie d’évènement: Genève

Pavillon Doré, école des Cropettes, le samedi 4 septembre à 14:00

Grâce au soutien de la Ville de Genève, PRO VELO Genève propose des cours pour tous les adultes qui ont envie d’apprendre et se perfectionner dans la conduite cycliste. **Vous souhaitez apprendre à pédaler ?** Les cours de conduite DEBUTANT sont faits pour vous ! Lancez-vous avec nos monitrices et moniteurs dans un cadre sécurisé (préau d’école). Un vélo peut vous être mis à disposition (sur demande lors de la confirmation d’inscription). Inscription : [cours débutant](https://www.pro-velo-geneve.ch/samedis_du_velo_cours_de_conduite_debutant_20210904) **Vous savez pédaler mais souhaitez prendre confiance et vous perfectionner ?** Le cours de conduite MOYEN s’adresse aux adultes qui savent déjà pédaler mais on besoin de conseils et de pratiquer de manière accompagnée. Un vélo peut vous être mis à disposition (sur demande lors de la confirmation d’inscription). Inscription : [cours moyen](https://www.pro-velo-geneve.ch/samedis_du_velo_cours_de_conduite_moyen_20210904) **Vous êtes déjà à l’aise sur votre vélo mais vous déplacer devient un soucis lorsque vous êtes dans la circulation ?** Le cours de conduite AVANCE s’adresse aux adultes qui souhaitent des conseils sur la circulation et les itinéraires. Inscription : [cours avancé](https://www.pro-velo-geneve.ch/samedis_du_velo_cours_de_conduite_avance_20210904) **Date : samedi 4 septembre de 14h à 17h >>** **inscription obligatoire** **Plus d’informations :** [**[www.samedisduvelo.ch](www.samedisduvelo.ch)**](www.samedisduvelo.ch) Cours subventionné par la Ville de Genève et organisé par [PRO VELO Genève](www.pro-velo-geneve.ch) dans le cadre des [Samedis du vélo](www.samedisduvelo.ch)

Gratuit

Apprenez à pédaler ou à prendre confiance sur votre vélo Pavillon Doré,école des Cropettes Rue Élisabeth-BAULACRE 8, 1202 Genève Genève Grottes et Saint-Gervais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T17:00:00

Lieu Pavillon Doré,école des Cropettes Adresse Rue Élisabeth-BAULACRE 8, 1202 Genève Ville Genève