Cours de Conception en Permaculture – Kit de survie pour inventer demain 2021-07-03 – 2021-07-18 Petit Pontbiel à Pontonx Sur L’Adour 1368, Chemin de Balambits

EUR 600 1600 Stage permaculture et écopsychologie. Un contenu inédit se déroulant tout au long de l’année mêlant exploration consciente, jardinage, cuisine et célébration du vivant pour celles et ceux qui ont besoin de faire et ressentir. Il aboutira également à l’accompagnement du design de votre jardin/balcon/terrasse !

Petit pontbiel