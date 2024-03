Cours de cinéma : programmation du mois de Mars Forum des images Paris, jeudi 1 février 2024.

Du jeudi 01 février 2024 au vendredi 22 mars 2024 :

.Tout public. gratuit

Tous les vendredi, un·e critique, un·e historien·ne ou un·e enseignant·e en cinéma analyse, lors d’un cours gratuit ouvert à toutes et tous, un film ou un sujet en lien avec la thématique en cours.

Un rendez-vous hebdomadaire

• Chaque vendredi à 18h30

• Durée : 1h30

• Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation recommandée.

• Retrouvez les vidéos intégrales des cours de cinéma en ligne, sur forumdesimages.fr*.

Programmation du mois de Mars :

• Vendredi 1er mars à 18h30 : Eloge du mauvais geste

La «main de Dieu» de Maradona ou le coup de boule de Zidane ne sont pas que des gestes fous qui auraient échappé à leurs auteurs, ce sont des chefs-d’œuvre à l’envers que l’on peut inscrire, comme on le verra, dans une mythologie remontant au moins à L’Iliade d’Homère…

Cours de cinéma par Ollivier Pourriol (philosophe)

Suivi à 21h par la séance : Coup de tête de Jean-Jacques Annaud

• Vendredi 8 mars à 18h30: Les deux côtés de la médaille: destins transmédiatiques des corps sportifs

Une généalogie des représentations des corps sportifs à travers l’art, de la sculpture au jeu vidéo, en passant, bien sûr, par le cinéma. L’occasion de faire apparaître discours dominants et contre-discours révolutionnaires, dans lesquels un autre sport est possible.

Cours de cinéma par Yann Descamps (maître de conférence en histoire du sport)

Week-end « Le sport autrement » : Programmé en partenariat avec Yann Descamps, maître de conférences en histoire du sport à l’université de Franche Comté.

• Vendredi 22 mars à 18h30:De la fiction à la réalité: quand les sports traversent l’écran

Avec ses exploits et ses rivalités, le monde du sport a su séduire les réalisateur·ices. Et si le cinéma pouvait, cette fois, inspirer les spectateur·ices ?

C’est le cas de la saga Harry Potter et du teen-movie Bliss qui ont contribué à l’émergence de nouveaux sports : le quidditch et le roller derby.

Cours de cinéma par Audrey Tuaillon et Orlane Messey (docteure et professeure des universités en STAPS).

Suivi à 21h par la séance : Bliss de Drew Barrymore, présenté par Audrey Tuaillon et Orlane Messey

Forum des images Forum des images, 2 rue du Cinéma, Westfield Forum des Halles 75001

