Cours de cinéma : programmation du mois de Février Forum des Images Paris, vendredi 9 février 2024.

Du vendredi 09 février 2024 au vendredi 23 février 2024 :

vendredi

de 18h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

Un·e critique, un·e historien·ne ou un·e enseignant·e en cinéma analyse, lors d’un cours ouvert à toutes et tous, un film ou un sujet en lien avec nos thématiques :

Thématique en cours :

• Fair-play – 2 février → 22 mars 2024.

Notre future thématique :

• Portrait de Hong Kong – 3 avril → 7 juillet 2024.

Un rendez-vous hebdomadaire

• Chaque vendredi à 18h30*

• Durée : 1h30 environ.

• Entrée gratuite dans la limite des places disponibles. Réservation recommandée.

• Retrouvez les vidéos intégrales des cours de cinéma en ligne, sur forumdesimages.fr*.

Programmation du mois de février :

• Vendredi 9 février à 18h30 : Sport au cinéma, un geste politique ?

Le sport au cinéma, c’est souvent l’histoire de perdant·es, d’outsiders, de femmes et d’hommes en lutte. Durant ces 120 ans d’histoire commune, cette geste moderne et populaire a souvent privilégié le chemin du fair-play à celui des médailles. Et si le sport au cinéma était avant tout politique ?

Cours de cinéma par Julien Camy (journaliste et cinéaste, auteur de Sport et Cinéma).

Suivi à 20h45 par la séance : Le Prix d’un homme de Lindsay Anderson , présenté par Julien Camy

• Vendredi 16 février à 18h30: Le film de boxe : le combat d’un genre

Qu’apporte le regard féminin au film de boxe ? Explorons l’histoire du cinéma à la rencontre de la fidèle compagne du boxeur ou de l’incarnation féminine de la virilité et voyons pourquoi les films de boxe conjugués au féminin constituent une révolution à l’écran.

Cours de cinéma par Myriam Mellouli (docteure en études cinématographiques).

Suivi à 21h par la séance : Million Dollar Baby, de Clint Eastwood.

• Vendredi 23 février à 18h30: Du sexisme dans le sport… et à l’écran

Du sexisme ordinaire aux violences sexuelles, dont les dénonciations se font désormais plus nombreuses, de la question d’une « nature masculine » du sport à celle de la féminité des sportives, retour sur le sexisme dans le sport et les représentations du sport au féminin.

Cours de cinéma par Béatrice Barbusse (sociologue, ancienne sportive de haut niveau).

Suivi à 21h par la séance : La Bataille des sexes, de Jonathan Dayton et Valerie Faris

