Cours de cinéma – janvier 2023 Catégorie d’évènement: île de France

Cours de cinéma – janvier 2023, 6 janvier 2023, . Du vendredi 06 janvier 2023 au vendredi 27 janvier 2023 :

vendredi

de 18h30 à 20h00

. gratuit Entrée gratuite dans la limite des places disponibles, réservation fortement recommandée. Les vendredi au Forum des images, un·e critique, un·e historien·ne ou un·e enseignant·e en cinéma analyse, lors d’un cours gratuit et ouvert à toutes et tous, un film ou un sujet en lien avec notre thématique. Cours de cinéma gratuits le vendredi à 18h30 ! En janvier, « Le Japon, Mishima et moi » se clôt avec le cinquième et dernier chapitre « Mishima samouraï » qui permet de saisir à travers l’éthique du samouraï, une voie nouvelle dans le chaos du XXIe siècle.

À partir du 16 janvier, la deuxième thématique de la saison, « Mondes parallèles » nous embarque pour une exploration de ces autres mondes régis par des lois physiques différentes. Mercredi 6 janvier à 18h30 – gratuit

Mishima au prisme des idéaux du guerrier japonais

Cours de cinéma par Julien Peltier (spécialiste du Japon féodal et du samouraï) Culte du corps, rapport à la violence et l’éthique martiale, Mishima a cultivé une relation symbiotique avec la figure du guerrier japonais, porteur des valeurs perdues d’un Japon idéalisé. Retour sur une fascination aussi fertile que morbide. Mercredi 13 janvier à 18h30 – gratuit Mishima, la mort au propre et au figuré

Cours de cinéma par François Noudelmann (responsable de la chaire de littérature française à l’université de New York) Le suicide spectaculaire de Mishima fait oublier qu’il est avant tout l’un des plus grands écrivains du XXe siècle. Comment voir et lire son obsession de la mort, au prix de quels malentendus et d’appropriations ? Mercredi 20 janvier à 18h30 – gratuit Du bout des lièvres : une brève histoire des lapins au cinéma

Cours de cinéma par Mathieu Potte-Bonneville (philosophe, directeur du département Culture et création du Centre Pompidou) Ils sont duveteux, terrifiés, terrifiants en retard, irritants, ironiques, blancs, transgenre, très nombreux, adorables, monstrueux, fragiles, agités, bégayants, introuvables ; les salles obscures sont leur terrier et nous nous risquerons à les suivre. Mercredi 27 janvier à 18h30 – gratuit De Lynchtown à Lynchcosmos : la traversée des apparences chez Lynch

Cours de cinéma par Diane Arnaud (critique et universitaire) À l’origine, un cadre formel pour relier un monde à un autre. Au coeur du sujet, des héroïnes entraînées dans un fabuleux trash. Et, pour finir en grâce, des garçons en costume noir qui flottent dans la nuit étoilée.

Contact : https://www.forumdesimages.fr/ 0144766300 contact@forumdesimages.fr https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.facebook.com/Forumdesimages https://www.forumdesimages.fr/les-programmes/cours-cinema-oct-2022-jui-2023

CC BY 4.0

Détails Catégorie d’évènement: île de France Autres lieuville Departement Paris

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Cours de cinéma – janvier 2023 2023-01-06 was last modified: by Cours de cinéma – janvier 2023 6 janvier 2023

Paris