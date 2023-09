Cours de boldstep avec Chloé Lopes Gomes Studio Bleu Paris, 9 septembre 2023, Paris.

Du samedi 09 septembre 2023 au samedi 06 juillet 2024 :

samedi

de 11h45 à 12h30

.Public adolescents adultes. payant

Boldstep Workout est une alliance de mouvements inspirés du ballet, fitness et d’exercices d’assouplissement. Chaque partie du corps est engagée ! Le cours est plutôt dynamique, c’est l’idéal pour se challenger et transpirer. La silhouette gagne en posture et charisme.

Chaque samedi, découvrez le boldstep. Dans ce cours, on privilégie le travail au sol pour garder le

contrôle sur son corps. Les exercices mettent l’accent sur la mobilité des

hanches, la souplesse, la tenue du corps… Ce cours est parfait pour reprendre

une activité en douceur.

Boldstep Workout 11h45 – 12h30

Chloé Lopes Gomes est une danseuse et professeure de danse classique française. Formée à l’Académie du Bolchoï en Russie, elle rejoindra les plus grandes compagnies de ballet d’Europe tel que le Béjart Ballet et le Ballet de Berlin. Elle sera élue par BBC comme l’une des femmes les plus influentes dans son domaine, suite à ses prises de parole sur la diversité, l’inclusion et l’égalité des chances dans les arts classiques. Aujourd’hui, elle intervient au sein de grands ballets comme The Rambert Ballet, The Scottish Ballet ou encore le Ballet de Preljocaj…

Les cours

sont pour tout le monde et tous les niveaux.

Studio Bleu 14 bd Poissonnière 75009 Paris

Contact : https://widget.fitogram.pro/boldstep/?w=/studio

DR Chloe Lopes Gomes donne des cours de boldstep