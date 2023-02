Cours de bien-être au Festival Everybody ! Le Carreau du Temple, 17 février 2023, Paris.

Du vendredi 17 février 2023 au lundi 20 février 2023 :

. payant

Tarifs de 10€ à 15€ selon le cours

Des cours XXL de bien-être dispensés par de grands noms et accessibles à toutes et tous, dans la Halle du Carreau du Temple pendant le Festival Everybody !

Une bulle de bien-être au Festival Everybody, entre moments de plaisir, dépassement de soi et attention à son corps !

Ballet Sculpt

Avec Hélène Renard

Vendredi 17 février 2023 de 12h30 à 13h30

Le Ballet Sculpt est un cours entièrement dansé et chorégraphié qui mélange fitness et danse classique. Il permet de travailler le renforcement musculaire, l’équilibre, la coordination, la souplesse, le cardio et la posture en dansant sur de la musique dynamique. Ce cours intense vous fera transpirer dans la bonne humeur.

Yoga en famille – enfants de 3 à 11 ans

Avec Marion Sebih

Samedi 18 février 2023 de 11h à 12h

Le yoga pour les parents et les enfants permet l’harmonisation des énergies du foyer et le renforcement des systèmes vitaux… le tout dans une atmosphère joyeuse, rythmée par des chants, le djembé et des maracas. Amusez-vous en famille grâce au yoga et reconnectez-vous avec votre enfant dans un cadre ludique et privilégié.

Prix : 15€ pour un duo adulte/enfant

En partenariat avec Paris Mômes

Yoga Vinyasa

Avec Mathilde Guibert (Yogifit)

Samedi 18 février 2023 de 12h30 à 13h30

Le vinyasa est une forme dynamique du yoga, accessible à tous. Ensemble, il s’agira de revenir à la base en travaillant autour du chakra racine et en explorant notre ancrage, nos fondations et notre lien avec la Terre.

80’s Vibes

Avec Julie Granger

Dimanche 19 février 2023 de 11h à 12h

Le cours signature de Cardio Dance de Julie Granger, avec un twist 80’s ! Venez danser, transpirer et vous défouler dans ce cours inspiré tout droit de l’aérobic US des années 80, le tout sur une playlist ultra fun !

Libérez la Jane Fonda qui est en vous !

Swedish Fit (Gym suédoise)

Avec Swedish Fit®

Lundi 20 février 2023 de 12h30 à 13h30

Swedish Fit, anciennement la Gym Suédoise, ce sont des cours collectifs en musique accessibles à tous, pour se remettre en forme, se muscler ou juste s’amuser. Une session complète de cardio et de renforcement musculaire sur une musique entraînante.

Infos pratiques

Vestiaires et douches accessibles avant et après le cours. Se renseigner auprès de l’accueil/billetterie pour y accéder.

Le Carreau du Temple 4 rue Eugène Spuller 75003 Paris

Contact : https://weez.li/Z5264WFI 0183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://weez.li/Z5264WFI

