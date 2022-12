Cours d’art floral Lorris Lorris Catégories d’évènement: Loiret

Lorris

Cours d’art floral Lorris, 14 janvier 2023, Lorris . Cours d’art floral 39 Grande Rue Lorris Loiret

2023-01-14 14:00:00 – 2023-01-14 Lorris

Loiret Cours d’art floral – Atelier à la boutique Créa’Flaure. Sur réservation une semaine avant minimum avec acompte. Cours d’art floral creaflaure@gmail.com +33 2 38 92 40 24 https://www.artisansfleuristesdefrance.com/fleuriste/crea-flaure Pixabay

Lorris

dernière mise à jour : 2022-12-06 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Lorris Autres Lieu Lorris Adresse 39 Grande Rue Lorris Loiret Ville Lorris lieuville Lorris Departement Loiret

Lorris Lorris Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lorris/

Cours d’art floral Lorris 2023-01-14 was last modified: by Cours d’art floral Lorris Lorris 14 janvier 2023 39 Grande Rue Lorris Loiret Loiret Lorris

Lorris Loiret