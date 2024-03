Cours d’art floral Créa’Flaure Lorris, vendredi 5 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T17:30:00+02:00 – 2024-04-05T19:00:00+02:00

Fin : 2024-05-22T10:30:00+02:00 – 2024-05-22T11:30:00+02:00

Cours d’art floral – Atelier à la boutique Créa’Flaure, des ateliers en petit comité pour de vrais moments de partage. Des compositions en fleurs naturelles, fraîches et de saison avec des thèmes sans cesse renouvelés et dans l’air du temps.. Sur réservation. Les gestes vous seront expliqués, techniques et règles à connaître pour réaliser une création selon le thème du moment. A la fin du cours, vous emportez fièrement votre composition, qui égayera votre intérieur pendant plusieurs jours. Renseignez-vous avant pour savoir ce qu’il faut rapporter. le 22 mai cours pour les enfants de 6 à 12 ans.

Créa’Flaure 39 Grande Rue, Lorris Lorris [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 92 40 24 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.artisansfleuristesdefrance.com/fleuriste/crea-flaure »}, {« type »: « email », « value »: « creaflaure@gmail.com »}]

