Les Hôpitaux-Neufs Doubs 25 25 EUR Christelle, aquarelliste de talent (@atelier de la forge), propose aux enfants, aux ados et aux adultes un cours sur différents thèmes. Une occasion d’apprendre vraiment des techniques pour progresser.

Au programme :

15h30-16h30 : « Les cabanes en bois » pour les enfants de 7 à 11ans.

16h30-18h : « Illustrations à l’aquarelle » pour les ados de 12 à 16ans.

19h-21h : « La neige » pour les adultes.

Sur inscription.

