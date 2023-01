Cours d’aquagym tonique en mer Plouescat Plouescat Catégories d’Évènement: Finistère

Cours d'aquagym tonique en mer Plage de Porsmeur Rdv à la cabane sous le poste de secours Plouescat Finistère

2023-07-10 11:15:00 – 2023-08-18 12:00:00

Rdv à la cabane sous le poste de secours Plage de Porsmeur

Plouescat

Finistère Travail cardio et renforcement musculaires. 3/4 d’heure d’exercice dans une ambiance détendue et sportive pour se muscler les bras, les abdominaux et les fessiers. Il n’est pas obligatoire de savoir nager pour participer aux séances, la profondeur d’eau se situant à hauteur de la poitrine au maximum. Cours collectifs. Sur inscription. Prêt gratuit de combinaisons shorty. Formulaire inscription obligatoire avant toute 1ère séance.

Du lundi au vendredi. Séance de 45 minutes. 7 € la séance – 60 € les 10 séances.

Pour les + de 16 ans.

Règlement et feuille d'inscription obligatoire à compléter en amont au Centre Nautique Municipal

