Cours d'aménagement de son espace fruitier Valliquerville

Valliquerville

19 mars 2022

2022-03-19 – 2022-03-19

En arpentant le verger des Chênes de Caux, découvrez la diversité que pourrait offrir votre propre jardin en matière de ressources fruitières. Leur propre expérience vous révèlera les besoins et contraintes de certaines plantes, leurs avantages en termes de goût et de synergie entre elles…

contact@leschenesdecaux.fr +33 6 73 07 72 26 https://www.leschenesdecaux.fr/

