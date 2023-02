Visite et mobilisation pour défendre la Villa Crosnier et l’environnement du Cours Dajot (Brest) Cours Dajot, 25 février 2023, Brest.

Visite et mobilisation pour défendre la Villa Crosnier et l’environnement du Cours Dajot (Brest) Samedi 25 février, 11h00 Cours Dajot

Participation libre

Une nouvelle fois sur Brest, un promoteur immobilier fait la pluie et le beau en dénaturant un des rares lieu inscrit dans l’histoire de la ville qui a survécu à la guerre. Visite et mobilisation.

Cours Dajot Cours Dajot Centre Ville Brest 29200 Finistère Bretagne [{“link”: “http://www.aupieddumur.org”}]

Visite et mobilisation pour défendre la Villa Crosnier appartenant au patrimoine architectural des brestois.es et l’environnement du Cours Dajot.

Les membres du Collectif Le jardin de l’Adoration font partie de l’Association Au Pied du mur.

Au Pied du Mur rassemble des personnes et des associations ou groupes organisés de Brest Métropole.

Nous défendons une vision partagée de l’urbanisme préservant le bien commun :

Un urbanisme respectueux de la loi, qui ne manipule pas les réglementations en les détournant au profit de quelques uns (promoteurs, investisseurs…)

Un urbanisme concerté en toute transparence avec les habitants, dans leurs diversités, dès l’avant projet et tout au long des processus de décisions

Un urbanisme attentif à la qualité des logements, du cadre de vie, des espaces publics de rencontres avec les autres et avec la nature, à l’opposé d’une vision purement quantitative (m2 “à construire”, populations “à gérer”, attractivité à “développer”…)

Un urbanisme préservant la mixité sociale et la possibilité pour chacun, indépendamment de son âge, ses revenus, sa situation sociale et familiale, de se loger à des prix abordables, sans dérives spéculatives

Un urbanisme préservant les écosystèmes et la biodiversité et prenant à bras le corps les enjeux de la transition écologique

APDM et ses membres s’opposent à tous les projets contraires à la défense de ce bien commun.

www.aupieddumur.org

A ce titre, APDM considère que le projet immobilier jouxtant l’une des rares demeure ayant survécu aux bombardements de la guerre 1939/45 va dénaturer l’intérêt patrimonial et environnemental du Cours Dajot.

APDM invite les brestois.es et tous les amis d’un urbanisme à dimension humaine respectueux du bien commun qu’est le patrimoine à participer à une visite commentée du site et à une mobilisation contre un projet immobilier. samedi 25 février de 11 H à 12 H 30.

Participation Libre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-25T11:00:00+01:00

2023-02-25T12:30:00+01:00

libre de droit