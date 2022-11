Cours d’afrodance enfants et adultes débutants avec Johanna Centre Momboye Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Cours d’afrodance enfants et adultes débutants avec Johanna Centre Momboye, 19 novembre 2022, Paris. Le samedi 19 novembre 2022

de 14h00 à 17h00

. payant Tarif découverte spécial rentrée d’automne : 10 € Si vous recherchez un cours d’afrodance pour enfants ou un cours ados adultes débutants à Paris pour apprendre à danser à votre rythme, dans une ambiance chaleureuse et pleine d’énergie positive, ce cours est fait pour vous ! Samedi 19 novembre 22 : c’est la reprise des cours d’afrodance hebdomadaires avec Johanna ! Avec Johanna, professeur et danseuse chorégraphe professionnelle et professeur de danses afro, dancehall, latin et afro antillaise. @instargram.com/jodancepassion Au programme : Apprentissage des principaux steps, travail de la gestuelle, de l’attitude et du rythme, musicalité, recherche du bien-être, développement de la confiance en soi, Mémorisation de chorégraphies adaptées à votre niveau Vous n’avez pas encore testé ce cours ? Le samedi 19 novembre 22, venez profiter de notre offre découverte spéciale retour des vacances d’automne à 10 € le cours Offre réservée aux nouveaux participants exclusivement ! 14H à 15H30 : cours de danse enfants

15H30 à 17H00 : cours de danse adultes débutants Adresse : Centre de danse G. Momboye, 25 rue Boyer, 75020 PARIS

Bus arrêt Pyrénées, Ménilmontant Centre Momboye 25 rue Boyer 75020 Paris Contact : https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis/ https://www.facebook.com/danseafrourbaineparis/ https://www.danseafrourbaine.com/event-details/cours-dafrodance-hebdomadaires-avec-johanna-1-1

wmp

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Momboye Adresse 25 rue Boyer Ville Paris lieuville Centre Momboye Paris Departement Paris

Centre Momboye Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Cours d’afrodance enfants et adultes débutants avec Johanna Centre Momboye 2022-11-19 was last modified: by Cours d’afrodance enfants et adultes débutants avec Johanna Centre Momboye Centre Momboye 19 novembre 2022 Centre Momboye Paris Paris

Paris Paris