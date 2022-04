Cours culture – L’harmonica dans les musiques de tradition orale auditorium du conservatoire,Bourgoin-Jallieu (38)

le mercredi 13 avril

#### **Cours de culture des musiques traditionnelles : L’harmonica dans les musiques de tradition orale** **Par Sylvain GUEHL, *enseignant (harmonica et violoncelle)*** Inventé au XIXe siècle pour interpréter des airs populaires d’Europe centrale, l’harmonica s’est plus tard affranchi de ce rôle pour rejoindre d’autres cultures musicales grâce à l’apparition de nouveaux modèles et de nouvelles techniques de jeu. En s’appuyant sur des documents vidéo, sonores ou iconographiques, Sylvain Guehl propose de découvrir l’histoire de cet instrument de poche ainsi que ses modes de jeu et son usage passé ou actuel dans divers styles de tradition orale dans le monde. **Mercredi 13 avril 2022 / 19h à 21h / Conservatoire Bourgoin-Jallieu** Crédit photo : Sam Chenal *source : événement [Cours culture – L’harmonica dans les musiques de tradition orale](https://agendatrad.org/e/36305) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

