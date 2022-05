Cours culture-Approche des pratiques violoneuses en Dauphiné etc auditorium du conservatoire,Bourgoin-Jallieu (38), 8 juin 2022, .

auditorium du conservatoire, Bourgoin-Jallieu (38), le mercredi 8 juin à 19:00

#### **Cours de culture des musiques et danses traditionnelles : Une approche des pratiques violoneuses en Dauphiné, Vivarais, Savoie : du violon au chant à danser, du rigodon à la bourrée** **Par Patrick MAZELLIER, *violoniste et chercheur en ethnomusicologie*** Collectes et territoires linguistiques; Une brève sociologie des pratiques.Des répertoires : de l’aubade au rigodon, de la farandole à la bourrée…Quelques aspects de leur mise en œuvre et de leur contenu (rythmes, phrasés, échelles musicales…) ?Créativité et tradition, quelle place pour le violon traditionnel aujourd’hui ? Le tout sera illustré d’extraits de collectes sonores et filmées et d’interventions musicales. Patrick Mazellier est musicien (D.E. violon traditionnel) et chercheur en ethnomusicologie (D.E.A.).A l’initiative de nombreuses collectes en région Rhône-Alpes depuis le début des années 1970, en particulier celles des grands violoneux des Alpes, il est aussi l’auteur de nombreuses publications sonores et articles sur les musiques de la ruralité en Vivarais, Dauphiné, Savoie dont le CD Violon traditionnel en France : les pays du rigodon (sous le label Silex).En tant que musicien il participe au renouveau des musiques traditionnelles en France au sein de nombreux groupes comme Absinthe, chansons populaires du pays d’Ardèche, Arco Alpino…Il enregistre 3 CD avec le Sextet Rural Café, groupe emblématique du renouveau de la musique du Vivarais. Sa dernière publication, Violon traditionnel Dauphiné -Vivarais- Savoie 35 mélodies, réalise une synthèse entre une tradition assumée dans ses rythmes, formes, phrasés et une créativité influencée par d’autres styles de violon, du jazz manouche au celtique… **Mercredi 8 juin 2022 / 19h à 21h / Conservatoire Bourgoin-Jallieu** *source : événement [Cours culture-Approche des pratiques violoneuses en Dauphiné etc](https://agendatrad.org/e/36307) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

gratuit

avec Patrick MAZELLIER

auditorium du conservatoire,Bourgoin-Jallieu (38) 1, Avenue des Alpes auditorium du conservatoire, 38300 Bourgoin-Jallieu, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-08T19:00:00 2022-06-08T21:00:00