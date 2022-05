Cours Collectifs Laser Bug Les Grangettes Les Grangettes Catégories d’évènement: Doubs

Les Grangettes

Cours Collectifs Laser Bug Les Grangettes, 25 juillet 2022, Les Grangettes. Cours Collectifs Laser Bug Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac Les Grangettes

2022-07-25 – 2022-07-29 Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac

Les Grangettes Doubs Les Grangettes EUR 95 Le laser bug est un petit voilier adapté aux enfants. Idéal pour découvrir les bases de la navigation en glissant et en s’amusant avec un moniteur diplômé.

D’autres stages à la semaine en catamaran, planche à voile, laser bug et canoë-kayak sont proposés tout l’été, un bon moyen de découvrir ou se perfectionner dans l’activité en s’amusant. Renseignez-vous à la base ! basenautiquedesgrangettes@live.fr +33 3 81 69 31 62 http://www.basenautiquedesgrangettes.fr/index.php Le laser bug est un petit voilier adapté aux enfants. Idéal pour découvrir les bases de la navigation en glissant et en s’amusant avec un moniteur diplômé.

D’autres stages à la semaine en catamaran, planche à voile, laser bug et canoë-kayak sont proposés tout l’été, un bon moyen de découvrir ou se perfectionner dans l’activité en s’amusant. Renseignez-vous à la base ! Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac Les Grangettes

dernière mise à jour : 2022-05-11 par

Détails Catégories d’évènement: Doubs, Les Grangettes Autres Lieu Les Grangettes Adresse Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac Ville Les Grangettes lieuville Base Nautique des Grangettes 19 Chemin du Lac Les Grangettes Departement Doubs

Les Grangettes Les Grangettes Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-grangettes/

Cours Collectifs Laser Bug Les Grangettes 2022-07-25 was last modified: by Cours Collectifs Laser Bug Les Grangettes Les Grangettes 25 juillet 2022 Doubs Les Grangettes

Les Grangettes Doubs