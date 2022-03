COURS COLLECTIFS DE SOPHROLOGIE À GENNETEIL Noyant-Villages Noyant-Villages Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Noyant-Villages

COURS COLLECTIFS DE SOPHROLOGIE À GENNETEIL Noyant-Villages, 15 mai 2022, Noyant-Villages. COURS COLLECTIFS DE SOPHROLOGIE À GENNETEIL Genneteil 1 rue du Lavoir Noyant-Villages

2022-05-15 – 2022-05-15 Genneteil 1 rue du Lavoir

Noyant-Villages Maine-et-Loire La sophrologie est une des meilleures méthodes pour gérer le stress, les événements difficiles, aider dans les cas de troubles du sommeil, d’anxiété, etc…Elle est aussi le moyen de se découvrir et d’être acteur de son bien-être. La sophrologie rassemble les outils comme les respirations conscientes, la relaxation, la conscience de l’ici et maintenant, l’ancrage…

Cours adultes en petits groupes, ouverts à tous

Uniquement sur inscription. Cours collectifs de sophrologie à Genneteil histoiredeblog@gmail.com +33 6 77 33 66 13 La sophrologie est une des meilleures méthodes pour gérer le stress, les événements difficiles, aider dans les cas de troubles du sommeil, d’anxiété, etc…Elle est aussi le moyen de se découvrir et d’être acteur de son bien-être. La sophrologie rassemble les outils comme les respirations conscientes, la relaxation, la conscience de l’ici et maintenant, l’ancrage…

Cours adultes en petits groupes, ouverts à tous

Uniquement sur inscription. Genneteil 1 rue du Lavoir Noyant-Villages

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

Détails Catégories d’évènement: Maine-et-Loire, Noyant-Villages Autres Lieu Noyant-Villages Adresse Genneteil 1 rue du Lavoir Ville Noyant-Villages lieuville Genneteil 1 rue du Lavoir Noyant-Villages Departement Maine-et-Loire

COURS COLLECTIFS DE SOPHROLOGIE À GENNETEIL Noyant-Villages 2022-05-15 was last modified: by COURS COLLECTIFS DE SOPHROLOGIE À GENNETEIL Noyant-Villages Noyant-Villages 15 mai 2022 maine-et-loire Noyant-Villages

Noyant-Villages Maine-et-Loire