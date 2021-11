Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots 34250, Palavas-les-Flots COURS COLLECTIF D’INFORMATIQUE Palavas-les-Flots Palavas-les-Flots Catégories d’évènement: 34250

Palavas-les-Flots

COURS COLLECTIF D’INFORMATIQUE Palavas-les-Flots, 30 novembre 2021, Palavas-les-Flots. COURS COLLECTIF D’INFORMATIQUE Palavas-les-Flots

2021-11-30 – 2021-11-30

Palavas-les-Flots 34250 10h Cours collectif d’informatique Prendre en main son PC : découverte et utilisation du clavier Réservé aux adhérents Sur inscription au 04 67 50 42 49 Médiathèque Saint-Exupéry www.mediathèque.palavaslesflots.com Posez vos questions, nous y répondons ! Vous débutez en informatique ? Venez apprendre grâce à des jeux ludiques ! Le clavier, la souris, la messagerie électronique n’auront plus de secret pour vous. 10h Cours collectif d’informatique Prendre en main son PC : découverte et utilisation du clavier Réservé aux adhérents Sur inscription Médiathèque Saint-Exupéry +33 4 67 50 42 49 https://www.xn--mediathque-56a.palavaslesflots.com/ 10h Cours collectif d’informatique Prendre en main son PC : découverte et utilisation du clavier Réservé aux adhérents Sur inscription au 04 67 50 42 49 Médiathèque Saint-Exupéry www.mediathèque.palavaslesflots.com Posez vos questions, nous y répondons ! Vous débutez en informatique ? Venez apprendre grâce à des jeux ludiques ! Le clavier, la souris, la messagerie électronique n’auront plus de secret pour vous. Palavas-les-Flots

dernière mise à jour : 2021-10-29 par

Détails Catégories d’évènement: 34250, Palavas-les-Flots Autres Lieu Palavas-les-Flots Adresse Ville Palavas-les-Flots lieuville Palavas-les-Flots