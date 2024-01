Cours : Chanoyu Tradition du thé Ecole Omotesenke Maison de la culture du Japon à Paris Paris, 9 janvier 2024, Paris.

Du mardi 09 janvier 2024 au mardi 26 mars 2024 :

mardi

de 17h30 à 19h30

.Tout public. payant

Tarif 150 € la série de 10

cours

Venez découvrir les codes de la cérémonie de thé avec l’école Omotesenke

Tous les mardis du 9 janvier au

26 mars

(Sauf les 13 et 20 février)

La cérémonie du

thé se pratique aussi assis devant une table : c’est le style Ryûrei.

Cette discipline devient plus accessible et plus facile à reproduire chez soi.

Chaque cours

est l’occasion de pratiquer le Ryûrei et boire du thé tout en dégustant

une pâtisserie japonaise.

Cette série de

cours permet d’apprendre petit à petit chaque étape de la préparation du thé et

de respecter le rythme de chaque élève.

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis quai Jacques Chirac 75015 Paris

Contact : https://www.mcjp.fr/fr/agenda/cours-de-style-ryurei-tradition-du-the-par-lecole-omotesenke +33144379500 https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.facebook.com/MCJP.officiel https://www.mcjp.fr/fr/agenda/cours-de-style-ryurei-tradition-du-the-par-lecole-omotesenke

Ecole Omotesenke