Visite guidée « Le Cours Cambronne : histoire et architecture » Dimanche 17 septembre, 11h00, 14h00, 16h30 Cours cambronne sur inscription le jour même sur le stand de Nantes Renaissance au cours Cambronne, gratuit (pas d’inscription prise en compte par mail ou téléphone les 16 et 17/09/2023)

Construit entre 1793 et 1838 (le dernier en 1988 !) sur les terrains acquis par J.-J. Graslin, le Cours Cambronne se compose d’hôtels privés, avec cour, remise et écurie. Sa composition néoclassique est uniforme d’un côté seulement.

Cette visite guidée vous expliquera plus en détail l’histoire et les caractéristiques architecturales du cours Cambronne, édifice emblématique du quartier Graslin.

Attention : les visiteurs n’auront pas accès aux intérieurs.

Cours cambronne rue Piron devant les grilles du cours, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

En 1791, l'architecte M. Crucy est chargé par la Ville d'aménager une promenade publique. Des immeubles de style néoclassique sont ensuite bâtis autour du cours au 19e siècle, ce qui en fait un lieu de vie et d'animation prisé de la bourgeoisie nantaise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T11:45:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:15:00+02:00

Nantes Renaissance