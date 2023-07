Village des Artisans Cours cambronne Nantes, 17 septembre 2023, Nantes.

Village des Artisans Dimanche 17 septembre, 10h00 Cours cambronne entrée libre

Les artisans agréés Charte des bonnes pratiques de restauration du bâti ancien réaliseront des démonstrations de leurs techniques et savoir-faire, et répondront aux questions des visiteurs.

Au programme : tailleurs de pierre, couvreurs-zingueurs, menuisiers, doreurs,vitraillistes, architectes et bien d’autres encore.

NOUVEAUTE CETTE ANNEE : exposition d’une maquette pédagogique d’entrée de ville médiévale, avec des activités ludiques pour les enfants

Cours cambronne rue Piron devant les grilles du cours, 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire En 1791, l’architecte M. Crucy est chargé par la Ville d’aménager une promenade publique. Des immeubles de style néoclassique sont ensuite bâtis autour du cours au 19e siècle, ce qui en fait un lieu de vie et d’animation prisé de la bourgeoisie nantaise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

Nantes Renaissance