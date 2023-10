Randonnées Roller thème Halloween Cours Caffarelli Caen, 27 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Vos déguisements sont prêts ?!? Vendredi 27 Octobre, nous vous proposons de se retrouver pour la seconde Rando Publique de la saison, et ça, c’est bon !! Des rollers, de la bonne humeur, des costumes, de l’entraide, certainement des bonbons

Bref, que des bonnes choses en perspective ! On compte sur vous et vos roulettes pour venir nous retrouver entre amis, en famille au port de Caen, en face du pavillon Normandie.

Cette rando est gratuite ouverte à tous..

2023-10-27 20:15:00 fin : 2023-10-27 22:00:00. .

Cours Caffarelli

Caen 14000 Calvados Normandie



Are your costumes ready?!? ???? On Friday October 27, we invite you to join us for the second Rando Publique of the season, and that’s good!!!? Rollerblades, good spirits, costumes, helping each other out, certainly some sweets?

In short, we’re looking forward to a great time! We’re counting on you and your rollers to come and meet us with friends and family at the Caen harbour, opposite the Normandy pavilion.

This ride is free and open to all.

¿Estás listo para disfrazarte? El viernes 27 de octubre te invitamos a reunirte en el segundo Rando Publique de la temporada, ¡¡¡y de los buenos!!!? Patines, buen humor, disfraces, ayuda mutua y, por supuesto, dulces?

En resumen, ¡nos esperan muchas cosas buenas! Contamos contigo y con tus patinadores para que vengas a reunirte con amigos y familiares en el puerto de Caen, frente al pabellón de Normandía.

Este paseo es gratuito y está abierto a todos.

Eure Kostüme sind bereit?!??? Am Freitag, den 27. Oktober, schlagen wir vor, uns für die zweite Rando Publique der Saison zu treffen, und das ist gut!!!? Inlineskates, gute Laune, Kostüme, gegenseitige Hilfe, bestimmt auch Süßigkeiten?

Kurz gesagt, alles gute Dinge in Aussicht! Wir zählen auf Sie und Ihre Inline-Skates, um uns mit Freunden und Familie am Hafen von Caen, gegenüber dem Pavillon Normandie, zu treffen.

Diese Wanderung ist kostenlos und für alle offen.

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité