La Chapelle-Cécelin La Chapelle-Cécelin La Chapelle-Cécelin, Manche Cours baby-poney La Chapelle-Cécelin La Chapelle-Cécelin Catégories d’évènement: La Chapelle-Cécelin

Manche

Cours baby-poney La Chapelle-Cécelin, 22 décembre 2021, La Chapelle-Cécelin. Cours baby-poney La Chapelle-Cécelin

2021-12-22 11:15:00 11:15:00 – 2021-12-22

La Chapelle-Cécelin Manche La Chapelle-Cécelin Cours baby-poney pour les enfants au Centre équestre de La Chapelle-Cécelin. Rendez-vous le mercredi 22 décembre de 11h15 à 12h15. Tarif : 10€. Sur inscription au 06 08 55 70 47. Cours baby-poney pour les enfants au Centre équestre de La Chapelle-Cécelin. Rendez-vous le mercredi 22 décembre de 11h15 à 12h15. Tarif : 10€. Sur inscription au 06 08 55 70 47. +33 6 08 55 70 47 Cours baby-poney pour les enfants au Centre équestre de La Chapelle-Cécelin. Rendez-vous le mercredi 22 décembre de 11h15 à 12h15. Tarif : 10€. Sur inscription au 06 08 55 70 47. La Chapelle-Cécelin

dernière mise à jour : 2021-11-27 par

Détails Catégories d’évènement: La Chapelle-Cécelin, Manche Autres Lieu La Chapelle-Cécelin Adresse Ville La Chapelle-Cécelin lieuville La Chapelle-Cécelin