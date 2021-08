Paris Espace Beauregard - avec Zoom Paris Cours avancé suite MBSR avec Zoom 1h30 un jeudi/moi 19H Espace Beauregard – avec Zoom Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cours Avancé MBSR 1h30 un jeudi/mois à 19H —————————————— ### Approfondir et s’entrainer régulièrement – en groupe. A distance avec Zoom ### 9 sept – 14 octobre – 18 novembre – 9 décembre 2021 **Pratiques diversifiées du Programme en immobilité et en mouvements conscients.** **S’inscrire** par mail : [[espacebeauregard75@yahoo.fr](mailto:espacebeauregard75@yahoo.fr)](mailto:espacebeauregard75@yahoo.fr) **Tous les détails** de ces cours et des autres activités de Méditation Pleine Conscience dont le Programme MBSR Réduction du Stress : [www.pleineconscience75.com](http://www.pleineconscience75.com) **Christiane Beaugé** est enseignante du programme MBSR.

Sur inscription – selon le budget entre 15€ et 17€

