Cours art floral Agey, jeudi 7 mars 2024.

Cours art floral Agey Côte-d’Or

Déconnexion poétique et créative dans le monde des fleurs, débutants ou expérimentés, vos mains vont vous surprendre !

Ouvert à tous.

Particuliers en besoin de création et connexion avec la nature, venez partager un moment de créativité. Possibilité de réservation pour un évènement particulier, EVJF ou anniversaire.

Les dates et thèmes à retenir

– 7 mars Réveil printanier

– 11 avril tourbillon de printemps

– 16 mai ronde champêtre

– 13 juin avant-goût de vacances EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-07 18:00:00

fin : 2024-06-13 19:30:00

Rue de la Croix de Molphey

Agey 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Cours art floral Agey a été mis à jour le 2024-02-07 par COORDINATION CÔTE-D’OR