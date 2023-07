Fête Nationale à Peynier Cours Albéric Laurent Peynier, 13 juillet 2023, Peynier.

Peynier,Bouches-du-Rhône

A l’occasion de la fête nationale, Peynier Fêtes vous invite à une fête populaire sur le Cours, avec la traditionnelle paella géante, soirée dansante, loto d’été… Venez faire la fête avec nous !.

2023-07-13 fin : 2023-07-14 . .

Cours Albéric Laurent

Peynier 13790 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



To celebrate the national holiday, Peynier Fêtes invites you to a popular party on the Cours, with the traditional giant paella, dancing, summer bingo? Come and celebrate with us!

Para celebrar los días festivos, Peynier Fêtes le invita a una fiesta popular en el Cours, con la tradicional paella gigante, baile, bingo de verano? ¡Venga a celebrarlo con nosotros!

Anlässlich des Nationalfeiertags lädt Peynier Fêtes Sie zu einem Volksfest auf dem Cours ein, mit der traditionellen Riesenpaella, Tanzabend, Sommerlotto? Feiern Sie mit uns!

