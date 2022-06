Cours adulte : Ex Voto

Cours adulte : Ex Voto, 19 juillet 2022, . Cours adulte : Ex Voto



2022-07-19 10:00:00 – 2022-07-19 12:00:00 Jambe, bras, coeur… monochrome ou coloré, venez imaginer votre Ex voto, grigri, porte bonheur.

Une fois cuit, vous pourrez l’accrocher au mur, sur un arbre, le garder au creux d’un tiroir… Ados bienvenus. Jambe, bras, coeur… monochrome ou coloré, venez imaginer votre Ex voto, grigri, porte bonheur.

Une fois cuit, vous pourrez l’accrocher au mur, sur un arbre, le garder au creux d’un tiroir… Ados bienvenus. Jambe, bras, coeur… monochrome ou coloré, venez imaginer votre Ex voto, grigri, porte bonheur.

Une fois cuit, vous pourrez l’accrocher au mur, sur un arbre, le garder au creux d’un tiroir… Ados bienvenus. dernière mise à jour : 2022-06-28 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville