Courrier du cœur & Laetikèt Luçay-le-Mâle, 3 juin 2022, Luçay-le-Mâle.

Courrier du cœur & Laetikèt Luçay-le-Mâle

2022-06-03 – 2022-06-03

Luçay-le-Mâle Indre Luçay-le-Mâle

Courrier du Coeur : construit comme un patchwork magnifique, le spectacle est nourri de la lecture attentive de journaux féminins de 1950 à nos jours. Avec des extraits de courrier du cœur, des textes de réclames, des paroles de chansons, les deux comédiennes nous font parcourir l’histoire de la condition de la femme pendant 60 ans et surtout l’évolution de son image. Et on vient de loin ! On se le rappelle entre deux éclats de rire.

Laetikèt : ses chansons, très personnelles, aux mélodies riches et entêtantes, sont services acoustiques et électro. Une belle surprise mêlant rires, larmes et frissons… un spectacle humain généreux, tout en tripes à ne manquer sous aucun prétexte. En duo, l’artiste nous embarque dans des sphères mélancoliques, chaloupées.

Avec des extraits de Courrier du coeur, les 2 comédiennes nous font parcourir l’histoire de la condition de la femme pendant 60 ans.

Laetikèt est une voyageuse, avec sa voix tantôt caressante, tantôt mordante. Une belle surprise mêlant rires, larmes et frissons…

stephanelandureau@orange.fr +33 2 54 40 48 90 http://artsencommunes.com/evenements/courrier-du-coeur-laetiket/

Cie Bol d’Air

Luçay-le-Mâle

