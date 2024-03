Courrez à la découverte d’Augustodunum ! Départ au Théâtre romain Autun, dimanche 12 mai 2024.

Courrez à la découverte d’Augustodunum ! Départ au Théâtre romain Autun Saône-et-Loire

Partez à la découverte de la célèbre ville gallo-romaine, édifiée par le peuple des Eduens, pour faire honneur à l’empereur Auguste.

Marine vous guidera tout au long du parcours pour vous amener sur les sites majeurs de l’Antiquité de la Ville d’Autun, et pour mieux connaître la vie quotidienne à l’époque gallo-romaine.

Cette visite, de nature sportive, nécessitera d’être chaussé de baskets adaptées pour la course à pied, pour parcourir les 6km de l’Histoire antique de la ville. Ce parcours est accessible pour tous les niveaux sportifs, même débutant dans la course à pied, puisque Marine vous accordera une pause devant chaque site gallo-romain afin de vous expliquer l’histoire des lieux.

En cas de problèmes de santé, il est préférable de demander l’avis de son médecin au préalable.

Visite sur réservation uniquement. Deux départs auront lieu dans la journée, un dans la matinée, et le second en début d’après-midi. 40 40 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-12 10:00:00

fin : 2024-05-12 12:00:00

Départ au Théâtre romain Clos Du Theatre Romain, 2 rue Maladière

Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté insolitetraining@gmail.com

