Clos de Pougette Cournou Saint-Vincent-Rive-d’Olt, 12 juillet 2023, Saint-Vincent-Rive-d'Olt.

Saint-Vincent-Rive-d’Olt,Lot

A Cournou, petit village de vigneron situé sur la causse du Lot à 15 minutes de Cahors, Pierre Benac vous accueillera au Clos de Pougette, propriété familiale depuis toujours.

Vous pourrez y déguster : du vin de Cahors, des vins de pays du Lot rouge, rosé et blanc, du ratafia à l’apéritif ou du jus de raison.

M. Bénac vous accueillera dans son domaine de 22 ha afin de vous faire découvrir sa passion de la viticulture et tous ses secrets….

Cournou

Saint-Vincent-Rive-d’Olt 46140 Lot Occitanie



Family estate producing Cahors Wine, Vin de Pays du Lot, ratafia and grape juice. Mr. Bénac is ready to welcome you to his 22 hectare estate and to share with you his passion for vines and winemaking, with all its secrets.

En Cournou, pequeño pueblo de viticultores situado en la meseta calcárea del Lot a 15 minutos de Cahors, Pierre Benac le acogerá en Clos de Pougette, propiedad familiar desde siempre. Podrá usted saborear: vinos de Cahors, vinos de la región del Lot rojo, rosados y blancos, ratafía en el aperitivo o zumo de uva. El Sr. Bénac le acogerá en su propiedad de 22 ha para hacerle descubrir su pasión por la viticultura y todos sus secretos…

In Cournou, einem kleinen Winzerdorf auf der Causse du Lot, 15 Minuten von Cahors entfernt, empfängt Sie Pierre Benac im Clos de Pougette, das sich seit jeher in Familienbesitz befindet.

Hier können Sie Folgendes probieren: Wein aus Cahors, rote, roséfarbene und weiße Landweine aus dem Lot, Ratafia als Aperitif oder Vernunftsaft.

Herr Bénac wird Sie auf seinem 22 ha großen Weingut willkommen heißen, um Ihnen seine Leidenschaft für den Weinbau und all seine Geheimnisse zu zeigen…

Mise à jour le 2023-06-29 par Lot Tourisme