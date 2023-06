REPAS DU MONDE Cournonsec Catégories d’Évènement: Cournonsec

Hérault REPAS DU MONDE Cournonsec, 1 juillet 2023, Cournonsec. Cournonsec,Hérault L’idée est originale. Proposer aux Cournonsécois de faire valoir leurs talents de cuisiniers, pour partager le temps d’une soirée festive la gastronomie de leur pays d’origine..

2023-07-01 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-01 23:30:00. . Cournonsec 34660 Hérault Occitanie

