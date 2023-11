Les 10 Commandements – L’Envie d’Aimer – Tournée Zénith d’Auvergne – Clermont-Ferrand, 4 mai 2024, COURNON-D'AUVERGNE.

Les 10 Commandements – L’Envie d’Aimer – Tournée Zénith d’Auvergne – Clermont-Ferrand. Un spectacle à la date du 2024-05-04 à 20:30 (2024-03-09 au ). Tarif : 25.0 à 89.0 euros.

LES 10 COMMANDEMENTS, L’ENVIE D’AIMER arrive sur scène en 2024 pour une tournée exceptionnelle. De l’Egypte ancienne à nos jours, l’odyssée du berger a traversé les siècles pour nous parvenir aujourd’hui dans une fresque épique et musicale. L’histoire de Moïse à qui Dieu a transmis les tables de la loi est interprétée dans une version résolument moderne. Mis en scène et chorégraphié par Giuliano Peparini avec les grandes chansons originales, réarrangées par Pascal Obispo et Julien Schultheis, LES 10 COMMANDEMENTS, L’ENVIE D’AIMER, un Spectacle exceptionnel à découvrir dans une version inédite ! Les 10 Commandements Les 10 Commandements

Zénith d’Auvergne – Clermont-Ferrand COURNON-D’AUVERGNE Plaine de Sarliève 63800

