The Rabeats – tribute to the beatles Zénith d’Auvergne – Clermont-Ferrand, 3 février 2024, COURNON-D'AUVERGNE.

GINGER (Platesv-R-2020-010791) présente ce concert THE RABEATSDepuis des décennies, la musique des Beatles possède quelque chose d’universel et d’intemporel que perpétuent Les Rabeats. Ces quatre amis, se retrouvant après leurs concerts respectifs, avaient pris l’habitude de partager des heures durant leur passion pour les Beatles, jusqu’au jour où ils ont décidé d’interpréter la musique des garçons de Liverpool. Ils souhaitaient simplement se faire plaisir, et réaliser une sorte de rêve, tout cela, bien avant que les termes de « tribute » ou « cover band » n’aient fait leur apparition. Ce qui caractérise les Rabeats, c’est donc à la fois leur passion pour la musique des Beatles, en même temps que l’amitié qui les lie, ce qui fait de chacun de leurs concerts un spectacle où l’osmose, le plaisir et l’énergie sont palpables. Le public ne s’y trompe pas, et l’ovation qui couronne tous leurs shows en constitue une preuve indéniable. Retrouvez les plus grands tubes des Beatles (Help, Hey Jude, Come Together, Let It Be, Twist And Shout…) à l’Olympia les 26 et 27 janvier 2024 et dans toute la France à partir de Mars 2024. The Rabeats

Zénith d’Auvergne – Clermont-Ferrand COURNON-D’AUVERGNE Plaine de Sarliève 63800

