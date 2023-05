BLACKLINER FREESTYLE SHOW 2024 – LE SPECTACLE SPORTS EXTREMES ZENITH D’AUVERGNE, 17 mars 2024, ticketsvenue_address.

BLACKLINER FREESTYLE SHOW 2024 – LE SPECTACLE SPORTS EXTREMES ZENITH D’AUVERGNE. Un spectacle à la date du 2024-03-17 à 16:00 (2024-03-17 au ). Tarif : 31.0 à 55.0 euros.

ARACHNEE CONCERTS (L-R-22-8467) en accord avec BLACKLINER SARL présente BLACKLINER FREESTYLE SHOW 2024LE SPECTACLE SPORTS EXTREMESLe Blackliner Freestyle Show International donne une nouvelle dimension au sport spectacle en France grâce au regroupement de plusieurs disciplines des sports extrêmes et mécaniques comme le Freestyle Motocross, le Freestyle Quad ou le BMX dans un univers pyrotechnique, son et lumières scénarisé.Un show sportif destiné au grand public durant lequel, femmes, hommes et enfants de tous âges vivent un “live expérience“ époustouflant !Un spectacle intense en émotions, inoubliable mais également un moment de partage à l’issue duquel les fans repartent avec des étoiles plein les yeux !1h30 de sensations fortes ! – Show en 2 parties de 45 minutes- 40 minutes d’entracte- Séance de dédicaces ouverte au public à la fin du spectacle- « BFS VIP Expérience » : prestation VIP avec des services et accès privilégiés Réservation P.M.R. : 04 73 62 79 00

ZENITH D’AUVERGNE COURNON D AUVERGNE PLAINE DE SARLIEVE Puy-de-Dôme

