CHRISTOPHE ALEVEQUE REVUE DE PRESSE: LENDEMAIN DE MANIF LA BAIE DES SINGES, 2 mai 2024, COURNON D AUVERGNE.

CHRISTOPHE ALEVEQUE REVUE DE PRESSE: LENDEMAIN DE MANIF LA BAIE DES SINGES. Un spectacle à la date du 2024-05-02 à 20:33 (2024-05-02 au ). Tarif : 27.1 à 27.1 euros.

licenses PLATESV-R-2021-004056 / 004765 / 004768 La revue du 2 mai, c’est celle qui se nourrira dans la nuit des événements de l’immanquable fête du travail, ses manifestations, ses cris du peuple, ses réponses par un gouvernement qui aura peut-être changé, ou pas… Christophe arrivera épuisé, éreinté mais très en forme ! D’ici-là suivez les actualités, ou plutôt non si vous préférez ne pas être « spoilés » comme disent les jeunes… Le principe on le connaît : la vie politique est chaque jour un peu plus ubuesque, ça nous énerve et Christophe nous apaise, à grand coup de dérision, dans une revue de presse qui défrise. Toujours le même bazard de feuilles sur scène, entre des extraits de presse et ses notes ! Christophe : Merci d’avance ! CHRISTOPHE ALEVEQUE REVUE DE PRESSE: LENDEMAIN DE MANIF

Votre billet est ici

LA BAIE DES SINGES COURNON D AUVERGNE 6, avenue de la République 63800

27.1

EUR27.1.

Votre billet est ici