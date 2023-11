Didier Super LA BAIE DES SINGES, 6 avril 2024, COURNON D AUVERGNE.

LE BUREAU DES SPECTACLES ( 2-003654 / 3 – 002726) EN ACCORD AVEC ARSENIC ET CHAMPAGNE PRESENTE ce spectacle. DIDIER SUPER EST BIEN PLUS MARRANT QUE TOUS CES COMIQUES DE MERDEDepuis 2002, Didier Super c’est : 5 albums (dont certains ont marché), 1 bande dessinée, 1 centaine de vidéos visionnées plusieurs millions de fois, 6 spectacles radicalement différents joués dans toute la Francophonie, 1500 représentations et plus de 500 000 spectateurs. C’est en découvrant par hasard l’univers du stand up et les festivals de talents du rire qu’il décide d’arrêter la scène quelques temps pour redevenir, en toute humilité, un vulgaire spectateur. Durant des mois, on le voit errer dans Paris à l’affût du moindre gala d’un de ces grands maîtres de la vanne avec un seul but : percer le secret de leur succès. Finalement, l’objectif de ce nouveau spectacle n’est rien d’autre que de vous faire apprécier à quel point l’élève dépasse aujourd’hui ses maîtres. Didier Super

LA BAIE DES SINGES COURNON D AUVERGNE 6, avenue de la République 63800

