Alhambra Productions (L-D-20-000421) et La Boîte de Ouf en accord avec 20H40 Productions présentent MADAME MEUFPolitiquement incorrecteMadame Meuf a passé 15 ans au Sénat en tant qu'assistante parlementaire. Elle a 2 ou 3 trucs à vous raconter… Grâce à sa position privilégiée de « petite- main » (équivalent de « bras-droit » pour un homme), elle a pu engranger de nombreuses informations méconnues du grand public Un seule en scène sur les coulisses du pouvoir, ses petits arrangements, son grand décalage, son lot de sexisme ordinaire et sa tradition « potache ». De la déconnexion de certains élus avec la réalité, aux absurdités du système, en passant par les problèmes d'alcoolisme, de j'men foutisme, de harcèlement sexuel, de détournement d'argent public, ce spectacle propose un voyage en immersion dans l'univers merveilleux de nos dirigeants politiques.

