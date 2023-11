CYRIL ETESSE ET ANTONY VINCENT RENDENT HOMMAGE A LOUIS DE FU LA BAIE DES SINGES, 31 décembre 2023, COURNON D AUVERGNE.

CYRIL ETESSE ET ANTONY VINCENT RENDENT HOMMAGE A LOUIS DE FU LA BAIE DES SINGES. Un spectacle à la date du 2023-12-31 à 18:06 (2023-12-31 au ). Tarif : 28.1 à 28.1 euros.

licenses PLATESV-R-2021-004056 / 004765 / 004768 Rendent hommage à Louis de Funès Les pieds nus dans la neige est une comédie originale qui fait revivre l’immense acteur comique avec des clins d’œil évocateurs, des répliques cultes et des imitations imparables. Un président de la république (fictif) voit sa cote de popularité baisser à un niveau pratiquement jamais vu jusque-là. Radin, de mauvaise foi, égoïste, il réalise à peine que le peuple, qui subit en plus une période hivernale terrible, s’enlise dans une pauvreté immense et gronde ! Il engage un nouveau conseiller en communication pour redorer son blason et reconquérir l’électorat perdu ! Mais avec son caractère épouvantable, et face à ce conseiller charismatique de plus en plus populaire, le président va affronter de nombreuses situations pittoresques qui seront autant d’obstacles à son éventuelle réélection. Situations, quiproquos et scènes hilarantes donnent à cette pièce un parfum de nostalgie qui ravira tous les admirateurs de Louis de Funès… et les autres ! CYRIL ETESSE ET ANTONY VINCENT RENDENT HOMMAGE A LOUIS DE FUNES

Votre billet est ici

LA BAIE DES SINGES COURNON D AUVERGNE 6, avenue de la République 63800

28.1

EUR28.1.

Votre billet est ici