François Guedon – Le Proces Guedon LA BAIE DES SINGES. Un spectacle à la date du 2023-12-16 à 20:33. Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

licenses PLATESV-R-2021-004056 / 004765 / 004768 « Loin de moi l’idée de fustiger ces nouvelles formes d’humour, car je ne pense pas qu’il faille s’en affranchir mais bel et bien se les réapproprier. S’emparer de ces nouveaux clichés pour les réinventer, leur faire dire un peu plus que ce qu’il laissait entendre. Fort de ce parti pris, j’ose alors penser une possible réconciliation entre Racine et Nabila ou encore entre les rappeurs et les philosophes. » Œuvrant secrètement à cette improbable réconciliation, François Guédon provoque la colère du ministère public et débute alors la fameuse Affaire Guédon. Une multitude de personnages, un rythme délirant et des formules improbables font un procès des plus réjouissants. Derrière ses pitreries, le but inavoué de François Guédon ne serait-il pas plutôt de nous faire réfléchir ? François Guedon – Le Proces Guedon

LA BAIE DES SINGES COURNON D AUVERGNE 6, avenue de la République 63800

