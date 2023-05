LE SECRET DE LA FILEUSE Esplanade de la grotte, 3 juillet 2023, Courniou.

A tous les petits (et grands) aventuriers, venez chercher le trésor de la fée, dans la grotte de la fileuse de verre!

Equipés de casques et de lampes, venez découvrir le trésor caché!.

2023-07-03 à 09:30:00 ; fin : 2023-07-03 10:30:00. .

Esplanade de la grotte

Courniou 34220 Hérault Occitanie



To all the little (and big) adventurers, come and look for the fairy’s treasure, in the cave of the glass spinner!

Equipped with helmets and lamps, come and discover the hidden treasure!

A todos los pequeños (y grandes) aventureros, ¡venid a buscar el tesoro del hada, en la cueva del hilandero de cristal!

Equipados con cascos y lámparas, ¡venid a descubrir el tesoro escondido!

An alle kleinen (und großen) Abenteurer: Kommt und sucht den Schatz der Fee in der Höhle der Glasspinnerin!

Mit Helmen und Lampen ausgerüstet, entdecken Sie den verborgenen Schatz!

