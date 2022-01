Courir sur la Digue Pléneuf-Val-André, 18 juin 2022, Pléneuf-Val-André.

Courir sur la Digue Pléneuf-Val-André

2022-06-18 15:00:00 – 2022-07-14 18:00:00

Pléneuf-Val-André Côtes d’Armor

Courses sur la Digue Promenade de Pléneuf-Val-André avec animations.

Au programme :

– 16h00 Course N° 1 : 1 km course contrôlée. Garçons et filles nés en 20011, 2012, 2013, 2014

– 16h30 Course N° 2 : 2 km garçons et filles. Benjamins – minimes nés en 2007, 2008, 2009, 2010

– 17h00 Course N° 3 : 5 km licenciés et non-licenciés hommes et femmes, classements cadets, cadettes nés en 2005, 2006

– 17h45 Course N° 4 : 10 km licenciés et non-licenciés hommes et femmes, classements juniors nés en 2003, 2004.

Ce sont donc 4 courses à pied de niveaux différents dont la 10K km label FFA qualificative pour les championnats de France .

Ouvert à tous sous réserve de présentation d’un certificat médical ou d’une licence FFA. Inscriptions obligatoire.

Les règles à respecter liées au contexte sanitaire, pour les participants et les spectateurs de la course seront en ligne avec les obligations en vigueur à la date de l’épreuve.

csldpva@gmail.com +33 6 21 11 23 20 http://le-penthievre-athletisme.athle.org/asp.net/espaces.html/html.aspx?id=15765

