Salle Coppélia, le mardi 22 mars 2022 à 20:30

D’après le roman de Jean Echenoz Comment raconter sur scène en un récit très rythmé avec un trio électro-jazz et nous faire sentir les explosions de l’applaudimètre, tel est le challenge que se donnent ici Thierry Romanens et Format A’3 sous le regard de Robert Sandoz. Il s’agit de faire entendre l’aventure d’Émile Zatopek (1922-2000) qui fut un athlète incomparable et qui pourtant connut la torture des mines d’uranium et devint éboueur, ayant eu le courage de ne pas soutenir Dubcek lors du Printemps de Prague, en 1968… Son histoire, adaptée ici sur scène en un conte musical moderne, est celle d’un autodidacte qui devint l’homme qui courait le plus vite sur terre pendant une dizaine d’années, inégalé et inégalable, remportant trois médailles d’or en 1952 à Helsinki pour les Jeux olympiques. Un spectacle qui nous fait traverser une histoire édifiante !

Tarifs : Plein – 15€ / Réduit – 12€ / Adhérent – 9€ / Très réduit : 7€

Thierry Romanens + Format A’3

Salle Coppélia 72200 La Flèche La Flèche Sarthe



2022-03-22T20:30:00 2022-03-22T21:45:00