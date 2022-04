Courir pour la Vie Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne

Courir pour la Vie Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne

2022-06-25 18:30:00 – 2022-06-25 22:00:00

Châlons-en-Champagne Marne Course en semi-nocturne avec départ et arrivée au grand Jard.

Le 10 km est qualificatif au championnat de France des courses hors stade

– de 18 h 30 à 19 h 15 : courses des jeunes dans le grand Jard

– 20 h : départ du 10 km

– 20 h 15 : départ du 5 km https://www.cocaa-chalons-athle.fr/ Grand Jard Avenue du Maréchal Leclerc Châlons-en-Champagne

