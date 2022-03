COURIR Le Mans, 7 avril 2022, Le Mans.

COURIR Eve, Scène Universitaire Avenue René Laennec Le Mans

2022-04-07 – 2022-04-07 Eve, Scène Universitaire Avenue René Laennec

Le Mans Sarthe

Voici l’histoire de l’homme qui va courir le plus vite sur Terre. Thierry Romanens & Format A’3 s’emparent du roman de Jean Echenoz Courir pour raconter, à leur manière, la vie du célèbre coureur de fond tchécoslovaque Emil Zátopek: de ses débuts à ses records incroyables sur les stades du monde entier, son ascension aussi irrésistible que sa chute fut brutale, dans un pays sous le joug du communisme totalitaire. Un conte moderne où rien n’est inventé ! Une histoire humaine extraordinaire pour un spectacle théâtral et musical où l’émerveillement côtoie la gravité.

https://www.achdiff.com/courir

[Thierry Romanens et format A’3]

Auteur : Jean Echenoz

Adaptation, mise en scène et interprétation : Thierry Romanens

Alexis Gfeller, piano électronique

Fabien Sevilla, contrebasse,

Patrick Dufresne, batterie électronique

Durée : 1h15

dernière mise à jour : 2022-03-02 par