Ganges Hérault Ganges 13 13 EUR Représentation de « Courir », par Thierry Romanens et Format A’3, d’après le roman de Jean Echenoz. La représentation fait entendre l’aventure d’Emil Zatopek (1922-2000), qui fut un athlète incomparable et qui pourtant connut la torture des mines d’uranium et devient éboueur, discrédité pour ne pas avoir soutenu Dubcek pendant le Printemps de Prague en 1968…

Un spectacle palpitant à l’histoire édifiante !

A partir de 10 ans. Représentation de « Courir », par Thierry Romanens et Format A’3, d’après le roman de Jean Echenoz.

