Caen Calvados L’USC Caen Joggers entre deux “O” organise plusieurs courses natures et solidaires pour contribuer au financement d’actions au profit de l’enfance malade.Samedi 2714h – Marche Nordique (10km)14h15 – Randonnée (10 km) ” Un samedi pour Magalie” : course à la mémoire de Magali Méjean, disparue brutalement en 2014. La recette de cette randonnée sera reversée en intégralité à ses parents afin qu’ils continuent le combat pour connaitre la vérité sur sa disparition.Dimanche 289h30 – Relais court (2×10 km)9h45 – Course féminine (10 km)10h – Courir entre deux “O” (21 km)

Tarifs : entre 7€ et 17€ selon la course choisie

© Ville de Caen – François Decaëns L’USC Caen Joggers entre deux “O” organise plusieurs courses natures et solidaires pour contribuer au financement d’actions au profit de l’enfance malade. Samedi 27 14h – Marche Nordique (10km)

