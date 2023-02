COURIR ENSEMBLE La Ferté-Bernard Catégories d’Évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe L’Orange Bleue de La Ferté-Bernard vous propose une nouvelle animation le dimanche 26 février au plan d’eau de la Ferté Bernard

Rendez vous à 9h30 au parc de street workout (à côté du Mc Do). Inscription au 0243936596 ou à l’accueil du club Orange Bleue. Participation 5.00 €. +33 2 43 93 65 96 La Ferté-Bernard

